Modelo econômico da Alemanha não está quebrado, diz ministro das Finanças

Por Maria Martinez

LUXEMBURGO (Reuters) - O modelo econômico da Alemanha não está quebrado, mas a maior economia da Europa tem perdido competitividade na última década, disse o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, nesta segunda-feira.

"Não podemos estar satisfeitos com os desenvolvimentos econômicos na Alemanha", disse ele a jornalistas antes de uma reunião com ministros das Finanças da zona do euro.

Espera-se que a economia alemã sofra uma contração de 0,2% em 2024, disse um porta-voz do Ministério da Economia nesta segunda-feira, alterando uma projeção anterior de crescimento de 0,3% este ano.

Lindner disse que o governo está introduzindo medidas do lado da oferta para o país voltar a crescer.

"Após essas reformas, a Alemanha terá mais competitividade novamente", disse Lindner, acrescentando que a iniciativa de crescimento é apenas um primeiro passo para uma reviravolta econômica, "mas temos que construir sobre ela".