Apoiados por Michelle Bolsonaro vencem em 2 capitais e 6 avançam a 2º turno

Michelle Bolsonaro (PL) teve o capital político testado nas eleições municipais deste ano. A ex-primeira-dama viajou o Brasil para impulsionar candidaturas bolsonaristas e viu candidatos de capitais visitadas por ela garantirem vaga no segundo turno.

O que aconteceu

Candidatos de seis capitais que tiveram Michelle em eventos de campanha no primeiro turno irão para a próxima etapa da disputa. São eles: Bruno Engler (PL), em Belo Horizonte (MG); Fred Rodrigues (PL), em Goiânia (GO); Delegado Eder Mauro (PL), em Belém (PA); Marcelo Queiroga (PL), em João Pessoa (PB); Mariana Carvalho (União Brasil), em Porto Velho (RO); e Capitão Alberto Neto (PL), em Manaus (AM).

Bruno Engler, Fred Rodrigues e Mariana Carvalho terminaram o primeiro turno em primeiro lugar. Já Eder Mauro, Alberto Neto e Marcelo Queiroga ficaram em segundo.

Pesquisas não previam Marcelo Queiroga no segundo turno. Michelle e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concentraram esforços em João Pessoa na reta final da campanha, o que pode ter contribuído para o êxito do ex-ministro da Saúde. A ex-primeira- dama participou de ato de campanha com Queiroga na quinta-feira (3), e Bolsonaro pediu votos para ele nas lives sobre eleições que fez durante a semana.

Outros dois candidatos que fizeram agendas com Michelle garantiram a reeleição no primeiro turno. Tião Bocalom (PL), em Rio Branco (AC), e Topázio Neto (PSD), em Florianópolis (SC), asseguraram nas urnas mais quatro anos de mandato neste domingo (6).

Bocalom venceu com 54,82% dos votos válidos. Ele esteve com Michelle em um evento de campanha no dia 27 de setembro, em frente ao Palácio Rio Branco. Bocalom foi ao aeroporto da cidade para recepcionar a ex-primeira-dama.

Topázio Neto liquidou a fatura no primeiro turno, com 58,49% dos votos válidos. Michelle participou da convenção que oficializou a candidatura dele no fim de julho. Para ter o apoio do partido de Bolsonaro, Topázio deu a vice em sua chapa a Maryanne Mattos, vereadora de Florianópolis pelo PL que teve apoio do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e de Michelle.

Michelle teve sua maior derrota, no entanto, no Rio de Janeiro. Apoiadora da candidatura de Alexandre Ramagem (PL), a ex-primeira-dama viu Eduardo Paes (PL) se reeleger no primeiro turno. Michelle participou de evento de campanha com ele em 13 de setembro, quando orou pelo candidato. Vencer na capital fluminense, reduto eleitoral da família Bolsonaro, era uma das prioridades do ex-presidente.

Primeiro turno termina com demonstração de força eleitoral de Michelle e Bolsonaro. Candidatos apoiados pela família já foram eleitos em cinco capitais, enquanto os apoiados pelo presidente Lula (PT) venceram em duas.

Outros cinco candidatos de Lula e 14 de Bolsonaro foram para o segundo turno em capitais. Em algumas delas, como Fortaleza e São Paulo, os nomes de cada um irão se enfrentar.