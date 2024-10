'Não eleito' e 'foi no primeiro turno': memes ironizam derrota de Marçal

O candidato Pablo Marçal (PRTB) não passou para o segundo turno das eleições na cidade de São Paulo. Nas redes sociais, internautas ironizaram o candidato, que afirmou várias vezes que ganharia em primeiro turno. Em São Paulo, a disputa segue entre os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Montagem com foto oficial. Imagem mais comum para ironizar a derrota de Marçal é uma captura de tela do site de resultados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que diz: "Não eleito".

Há uma série de variações de memes com a mesma captura de tela. Numa delas, o candidato Datena (PSDB) aparece em segundo plano rindo, com a imagem do TSE com o Marçal em que diz que ele não foi eleito. O apresentador agrediu o ex-coach durante debate realizado pela TV Cultura, em 15 de setembro.

Cadeirada. Outro meme brinca com a ideia de que a cadeira usada por Datena na agressão contra Marçal "já tem lado" no segundo turno. Imagem diz que a "cadeira" vai apoiar Boulos no pleito em São Paulo.

Candidato vestia camiseta otimista. Marçal se mostrava convicto de que ganharia em primeiro turno as eleições para Prefeitura de São Paulo. Além de falar isso em debates, o ex-coach chegou a usar uma camiseta em que dizia: "#Não vai ter 2º turno".

Apesar da derrota, Marçal diz que continua na política e que apoiará Nunes, se candidato se comprometer com propostas. O ex-coach diz que vai apoiar todos os candidatos "contra o comunismo" e que numa próxima eleição vai ter comportamento "completamente diferente".

