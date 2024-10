Kennedy: Marçal pode fazer Congresso cair em si e regular redes para 2026

A atuação do ex-coach Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo pode levar o Congresso a regulamentar as redes sociais antes das eleições presidenciais de 2026, afirmou o jornalista Kennedy Alencar no UOL News desta segunda-feira (7).

Marçal teve o perfil do Instagram suspenso mais de uma vez ao longo do processo eleitoral. Em agosto, a conta foi bloqueada por abuso de poder econômico e, no último sábado, após a publicação de um laudo forjado contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL)

Marçal pode ser um fator que ajude o Congresso a cair em si e perceber que precisamos de regulamentos mais rigorosos para as redes sociais.

Não adianta simplesmente remover uma fake news do perfil de alguém como Marçal, porque ele imediatamente cria outro perfil e segue disseminando desinformação.

Kennedy também destacou o impacto político de Marçal, como rival de Bolsonaro na extrema direita.

Marçal mostrou que dá para disputar com Bolsonaro a liderança no campo da extrema direita. Ele pode até ficar inelegível, mas deixou claro que há espaço para essa disputa.

As plataformas digitais precisam ser responsabilizadas pelos conteúdos que permitem circular. Se nada mudar, em 2026, enfrentaremos novos desafios que podem ser ainda mais graves.

