Jeep revela 1ª imagem da nova geração do Compass; o que muda e quando chega

O Jeep Compass em sua próxima geração teve um primeiro teaser revelado pela Stellantis. O modelo terá uma nova plataforma - a STLA Medium - e "estará disponível em uma variedade de opções de propulsão, de totalmente elétrico a híbrido e combustão interna", segundo a fabricante em comunicado.

O que aconteceu

Após ter sua primeira imagem oficial revelada, o novo Jeep Compass teve algumas poucas informações veiculadas pela marca. Sua produção deve ser iniciada já no próximo ano.

A primeira localidade onde o Jeep Compass será feito será na fábrica da montadora em Malfi, na Itália. Este passo será dado em 2025, para que em 2026 a produção do novo Jeep Compass seja expandida para a América do Norte e ao redor do mundo.

A nova geração do Jeep Compass terá a plataforma STLA Medium, tração nas quatro rodas e "uma variedade de opções de propulsões, de totalmente elétrico a híbrido e combustão interna, trazendo aos clientes um Jeep acessível, melhor desempenho da categoria e tecnologia de ponta".

É esperado que o Jeep Compass fique maior. Sua nova plataforma dá suporte para veículos com 4,3 metros a 4,9 metros de comprimento e entre eixos de 2,7 metros e 2,9 metros.

Sua estrutura daria suporte para motores elétricos de 400 volts com 220 cv a 390 cv de potência, com autonomia de 500 km a 700 km.

Espera-se que o novo Jeep Compass possa ser parte do novo ciclo de investimentos da Stellantis no Brasil, de R$ 30 bilhões até 2030. O modelo poderá ser feito na fábrica de Goiana (PE).

Atualmente, o Jeep Compass tem preços sugeridos de R$ 182.990 a R$ 347.300, com três opções de motor (2.0 turbodiesel de 170 cv, 1.3 turbo flex de 183 cv e 2.0 turbo a gasolina de 272 cv) e versões com tração dianteira e 4x4.

Com 35.320 emplacamentos de janeiro a setembro de 2024, ele é o 16º carro de passeio mais vendido e o 9º SUV mais emplacado do Brasil.

