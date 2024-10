Ataques israelenses atingem área perto do aeroporto de Beirute

Aviões israelenses bombardearam uma área perto do Aeroporto Internacional de Beirute, no sul do Líbano, nesta segunda (7). O aeroporto continua funcionando.

Outras trinta localidades na mesma região também registraram explosões, segundo a agência de notícias libanesa ANI. O Exército de Israel diz que lança "bombardeios seletivos" contra os subúrbios ao sul de Beirute para atingir militantes do Hezbollah.