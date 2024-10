Israel bombardeia dezenas de localidades no sul do Líbano, informa agência de notícias libanesa

Aviões israelenses bombardearam "cerca de trinta localidades" no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, nesta segunda-feira (7), anunciou a agência de notícias oficial libanesa ANI.

"Série de ataques" ocorreram em diversas outras áreas do sul do Líbano, acrescentou a ANI.

