Índices de Wall Street caem com juros e Oriente Médio em foco

Por Sinéad Carew e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos fecharam em queda nesta segunda-feira, enquanto os rendimentos dos Treasuries subiam, conforme investidores reduziram apostas na flexibilização da taxa de juros do Federal Reserve e se preocupavam com o impacto do conflito no Oriente Médio sobre os preços do petróleo.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,95%, para 5.696,17 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,18%, para 17.924,49 pontos. O Dow Jones caiu 0,95%, para 41.951,31 pontos.