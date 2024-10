Homem grava momento em que é baleado na perna durante corrida em rua no RJ

Um homem gravou o exato momento em que foi baleado, na manhã de sábado (5), enquanto corria em uma rua do bairro Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O corredor foi baleado na perna. O servidor público David Santos Ferreira, 25, explicou nas redes sociais que seguia de Nilópolis, na Baixada Fluminense, até a Vila da Penha para buscar o filho. Ele contou que tinha a meta de correr 21 km. "O meu máximo era 15 km. Eu estava em casa e cismei de ir correndo daqui para lá", disse em seu perfil do Instagram.

Segundo David, houve uma troca de tiros na rua e ele foi atingido. "Levar um tiro do nada, a troco de nada, correndo, fazendo exercício físico, uma coisa que é boa para saúde, tu nunca vai imaginar que vai acontecer isso", relatou.

Vídeo mostra momento em que o corredor é baleado. David detalhou que ia gravando trechos da corrida para depois publicar nas redes sociais. Mas quando ele passava perto da estação de trem de Ricardo de Albuquerque, um carro da Polícia Militar passou trocando tiros com integrantes de outro veículo. "Quando estava perto da estação [de trem] de Ricardo Albuquerque, vem um carro azul e um carro da polícia logo atrás", afirmou.

Servidor precisou pedir ajuda para ser socorrido. Ele explicou que um mototaxista que estava próximo o ajudou após insistir que não era "bandido". "Comecei a pedir para ele me levar para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento], que era um pouco mais na frente. Mas imagina, um jovem negro baleado do nada, estava correndo, ele estava assustado e com medo. Com muito custo ele me levou", destacou.

Ao chegar na UPA de Ricardo Albuquerque, os funcionários também se assustaram, disse David. Segundo ele, os trabalhadores tiveram receio de que ele estivesse envolvido na troca de tiros. "Estava mancando, um jovem negro. Falei que trabalhava em hospital e que não tinha nada a ver com isso. Eu pedindo ajuda, mas todo mundo estava assustado, estavam pensando que era bandido, um jovem negro baleado depois de uma troca de tiros", lamentou.

David Santos Ferreira estava sem documento de identificação. "Aí comecei a gravar e publicar para a minha família ver onde eu estava. Eu estava sem identidade porque fui correr, estava só com o celular". Ele foi atendido, e o projétil foi retirado da sua perna.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). A investigação está em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer os fatos.

Carro roubado e perseguição. A Polícia Militar disse que policiais do 14º BPM (Bangu) receberam informações sobre um veículo roubado na Estrada Marechal Alencastro, altura de Anchieta. De acordo com a PM, os agentes realizaram um cerco com apoio de policiais do 41ºBPM (Irajá). "Houve breve confronto e a viatura foi alvejada e colidiu em outro veículo", diz nota enviada ao UOL.

Um dos PMs também ficou ferido. Com a colisão, um dos policiais ficou ferido e foi socorrido a UPA de Ricardo de Albuquerque. Os criminosos fugiram em direção ao Complexo do Chapadão. Na mesma unidade de saúde, deu entrada uma vítima de disparo de arma de fogo, que informou estar na avenida Nazaré, no momento da ocorrência, quando foi atingido na perna.