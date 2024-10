Boulos e Nunes vencem em zona eleitoral onde votam; Marçal e Tábata perdem

Disputando o segundo turno das eleições para prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) foram os únicos candidatos que ganharam as eleições nas zonas onde votam.

O que aconteceu:

Guilherme Boulos venceu em Campo Limpo. Ele mora no bairro há 15 anos com a esposa e as duas filhas. Liderou na região, com 34,8% dos votos, seguido por Marçal, com 28,36%.

Ricardo Nunes ganhou em Interlagos. Morador do bairro na zona sul de São Paulo, o prefeito ganhou por lá. Recebeu 34,1% dos votos, à frente de Boulos, com 29,4%.

Pablo Marçal perdeu no Jardim Europa. Hospedado em área nobre de São Paulo, o ex-coach ocupou apenas o terceiro lugar na região. Recebeu 25,7% dos votos no bairro, atrás de Ricardo Nunes, com 34,5%, e segundo Boulos, com 28,4%.

Tabata Amaral amargou quarto lugar na Vila Missionária. Ela teve apenas 10,2% dos votos, superada de longe por Nunes, com 35,7%, e Marçal, com 25,7%.

José Luiz Datena tem pior desempenho no Morumbi. Com 1,5% dos votos, o apresentador foi apenas o sexto lugar na zona eleitoral onde ele vota. Ficou atrás até de Marina Helena, que teve 2,5% dos votos. Guilherme Boulos foi o primeiro lugar no Morumbi, com 30% dos votos.

Marina Helena recebeu 3% dos votos no Itaim Bibi. Na zona eleitoral onde vota a economista, Ricardo Nunes ficou em primeiro lugar, com 33,5%, seguido por Boulos, com 25,7%.