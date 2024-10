Fundos reduzem apostas na queda dos preços de soja na semana até 1º de outubro

São Paulo, 7 - Fundos de investimento reduziram suas apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 1º de outubro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida vendida diminuiu 58,2% no período, de 76.017 para 31.781 lotes. No período, fundos reduziram em 48,6% as apostas na queda dos preços de milho. A posição líquida vendida passou de 140.311 para 72.085 lotes. Já o saldo vendido em trigo diminuiu 18,6% na semana até 1º de outubro, de 30.321 para 24.689 lotes.