Ford Ranger Black volta de olho no custo-benefício; preço e equipamentos

Apresentada no Salão do Automóvel de 2018 e lançada em 2021, a Ranger Black está de volta, agora disponível na atual geração da picape média da Ford, que chegou há pouco mais de um ano ao mercado brasileiro e é produzida na Argentina.

Como anteriormente, a configuração Black traz a proposta de oferecer um acabamento diferenciado, com elementos escurecidos por dentro e por fora, combinado com um bom pacote de itens de série e preço convidativo.

Por R$ 219.990, a nova Ranger Black chega como a opção mais acessível da gama, com preço sugerido R$ 45 mil mais em conta em relação à versão XL - que traz tração 4x4 e transmissão manual por R$ 244.990.

Motor 2.0, tração 4x2 e câmbio automático

Imagem: Divulgação

A proposta da configuração Black é mais urbana e, para ficar mais barata, é oferecida exclusivamente com tração traseira, enquanto o câmbio é sempre automático, com seis velocidades.

Mesmo sem trazer tração nas quatro rodas nem reduzida, o lançamento da Ford conta com o seletor de tipos de terreno e de condução com reboque. O motor é o 2.0 turbodiesel, capaz de render 170 cv de potência e 40,2 kgfm de torque a apenas 1.750 rpm.

A capacidade de carga é de 1.031 kg e o espaço disponível na caçamba chega a 1.250 litros. Utilizada como veículo de passeio, tem espaço maior do que qualquer porta-malas para levar bagagens.

Vale destacar que as primeiras cem unidades da Black vêm com cobertura retrátil e elétrica e protetor de caçamba - itens que normalmente são disponibilizados como acessórios, a um custo adicional.

Acabamento escurecido

Imagem: Divulgação

Como o nome sugere, a Ranger Black se diferencia por trazer um pacote de acabamento interno e externo escurecido - no caso, com a pintura "bolder gray", cinza-escura que muda a respectiva aparência, dependendo da incidência da luz.

Rodas de liga leve de 18 polegadas, para-choques dianteiro e traseiro, santantônio integrado e capa dos retrovisores externos vêm com essa tonalidade, enquanto a carroceria pode trazer pintura preta, prata, branca ou azul.

Imagem: Divulgação

Por dentro, o acabamento "bolder gray" está presente no painel, enquanto teto e bancos vêm na cor preta. Por falar nos bancos, eles vêm com revestimento que mescla couro sintético com tecido texturizado, enquanto os encostos dianteiros contam com a inscrição "Black" em baixo relevo.

Detalhe interessante: a lateral do encosto do passageiro dianteiro exibe, no lado voltado ao motorista, a frase "So long as it's black" (desde que seja preto, na tradução do inglês), atribuída a Henry Ford, o fundador da montadora do emblema oval azul. Essa frase se refere ao Ford Model T, modelo lançado no começo do século passado nos Estados Unidos que inaugurou a produção em série de veículos.

Itens de série

Interior é idêntico ao do modelo vendido na Argentina, só que versão 'brasileira' tem câmbio automático e tração 4x2 Imagem: Divulgação

Quanto à lista de equipamentos, a Ranger Black tem basicamente o mesmo pacote da versão XLS 2.0 (R$ 264.490) e inclui painel de instrumentos digital de oito polegadas, central multimídia Sync 4 com tela de dez polegadas e conexão sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de celulares por indução, sete airbags, seletor de tipos de terreno, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros e controle de velocidade de cruzeiro.

Imagem: Divulgação

Nessa versão, não há assistências à condução como alerta de colisão, frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de pontos cegos - a picape também não traz partida do motor por botão, enquanto a garantia é a mesma das demais configurações: de cinco anos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Viagem a convite da Ford