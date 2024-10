Fleury corrige informação sobre notícia de inauguração de espaço focado em endometriose

O Fleury corrigiu a informação dada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e publicada no terceiro parágrafo da matéria divulgada na sexta-feira, 4, que mostrou a inauguração da Fleury Endometriose, centro dedicado ao diagnóstico avançado e terapias para a endometriose. A empresa registrou aumento de 15% na procura por ultrassom com preparo intestinal, e não preparo vaginal, como havia constado. Segue a reprodução do texto, com a correção.

O Grupo Fleury, com um faturamento de R$ 8 bilhões nos últimos doze meses e operando mais de 500 unidades de atendimento, inaugurou nesta quinta-feira, 3, o Fleury Endometriose, centro dedicado ao diagnóstico avançado e terapias para a endometriose. O valor do investimento não foi divulgado, mas o grupo acredita que o mercado de investigação, tratamentos e cirurgias da endometriose pode gerar até R$ 2 bilhões anuais no Brasil.

A criação tem como base não só a prevalência de Endometriose em mulheres na idade reprodutiva, que vai de 5% a 10%, com cerca de 7 milhões de mulheres acometidas pela doença no Brasil, mas também a própria demanda interna vista no grupo em relação à doença. O grupo estima que há quase 30 mil de mulheres com acesso a marca Fleury com esta condição clínica.

Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 15% na procura por ultrassom com preparo intestinal na rede Fleury. Deste grupo, 40% das adolescentes que realizaram o exame de ressonância magnética de pelve foram diagnosticadas com a doença.

"A inauguração busca apoiar o médico ginecologista no manejo da paciente, oferecendo terapias auxiliares como tratamento para dor crônica, constipação, fisioterapia, e suporte nutricional e psicológico por uma equipe especializada", explica Patrícia Maeda, presidente de Unidade de Negócios B2C do Grupo Fleury ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A Dra. Angela H. Motoyama Caiado, head de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Grupo Fleury, aponta ainda que o serviço surgiu também da necessidade de realizar um diagnóstico precoce, considerando que metade das mulheres com suspeita de endometriose, que iniciaram sua investigação diagnóstica nos últimos cinco anos, tem entre 35 e 45 anos, muitas delas com sintomas há anos.

"Isso destaca a necessidade de serviços customizados para um diagnóstico precoce, o que pode melhorar significativamente o bem-estar físico e emocional das mulheres afetadas, além de impactar na fertilidade", avalia Caiado.

Dentre os diferenciais do centro, estão um tratamento auxiliar completo por nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, e médicos especialistas em dor crônica e tratamento da constipação crônica. O atendimento é humanizado, focado no conforto e acolhimento, e há assessoria médica especializada para médicos e pacientes, facilitando a comunicação e suporte durante o diagnóstico. Todos os exames e serviços são integrados em um único local.

Maeda aponta que o Fleury trabalha com novos centros desde o início do ano, buscando por novas tendências, confirmando que o grupo pretende lançar outros "conceitos" similares a estes espaços nos próximos anos.

Caiado é da mesma opinião, destacando que neste sentido, a "jornada dos pacientes" em áreas como diabetes, linhas de cuidado e câncer de mama são potenciais áreas de interesse para trabalhar a prevenção.