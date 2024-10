Estimativa de alta do PIB de 2024 permanece em 3,00% no relatório Focus do BC

Brasília 07/10/2024 08h58 O mercado manteve a sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 em 3,0%, conforme a mediana do relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 7, pelo Banco Central. Há um mês, a expectativa era de avanço de 2,68%. Considerando as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa passou de 3,0% para 3,03%. A mediana do relatório Focus para a alta do PIB de 2025, por sua vez, passou de 1,92% para 1,93%. Quatro semanas antes, estava em 1,90%. Levando em conta só as 21 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,93% para 1,91%. Os economistas do mercado não alteraram as projeções de crescimento da economia em 2026 e 2027. Ambas permaneceram em 2,0%, como já estão há 61 e 63 semanas, respectivamente. O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro ampliou a projeção do BC para o crescimento do PIB deste ano de 2,3% para 3,2%.