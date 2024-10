Engenheira morre atropelada por rolo compressor em obra no RJ

Uma engenheira morreu atropelada por um rolo compressor enquanto trabalhava em uma obra, nesta segunda-feira (7), em Macaé (RJ).

O que aconteceu

Rafaela Martins de Araújo, 27, foi atropelada pelo rolo compressor, que teria ficado sem freio. A engenheira chegou a ser socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Lagomar, mas não resistiu e morreu, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Engenheira estava trabalhando em uma obra no bairro Cabiúnas, no Terminal da Petrobras, no momento do acidente. A vítima era funcionária da MJ2 Construções, empresa terceirizada que presta serviços à estatal petrolífera.

Rolo compressor era usado em uma área de galpão de resíduos. O equipamento teria perdido o freio durante seu funcionamento e o operador não conseguiu controlá-lo, conforme informações do Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense). Não foi divulgado se o equipamento já havia apresentado algum problema.

Sindipetro-NF lamentou a morte de Rafaela. "Estamos muito consternados pelo ocorrido e prestamos nosso apoio à família enlutada. Ninguém sai de casa para trabalhar contando que vai perder a vida. Dedico meus profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos", disse Débora Simões, diretora do sindicato, por meio de nota.

Caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A corporação informou que foi instaurado inquérito na 123ª DP (Macaé) e que testemunhas serão ouvidas.

O UOL entrou em contato com a Petrobras para pedir posicionamento e aguarda retorno. A reportagem não conseguiu contato com a MJ2 Construções. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.