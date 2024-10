Economia da Alemanha deve contrair 0,2% este ano, segundo Ministério da Economia

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha deve sofrer uma contração de 0,2% em 2024, disse um porta-voz do Ministério da Economia nesta segunda-feira, confirmando uma notícia do jornal Sueddeutsche Zeitung.

O governo está reduzindo sua previsão para a taxa ajustada pela inflação ante estimativa anterior de crescimento de 0,3% este ano.

Esse será o segundo ano consecutivo de contração para a maior economia da Europa, que foi a mais fraca entre seus pares da zona do euro no ano passado, com um declínio de 0,3% no Produto Interno Bruto.

Os principais institutos econômicos da Alemanha rebaixaram sua previsão para 2024 no final de setembro e esperam que a economia encolha 0,1% em suas previsões econômicas conjuntas de outono.

O Ministério da Economia incorpora as estimativas combinadas desses institutos - Ifo, DIW, IWH, IfW e RWI - em suas próprias previsões, que o ministério deve publicar na quarta-feira.

"A projeção de outono não consiste apenas nesses três ou quatro números que foram mencionados", disse o porta-voz do Ministério da Economia, em referência aos números publicados pelo Sueddeutsche Zeitung.

"É uma avaliação geral da situação econômica, das perspectivas econômicas e também uma ideia dos números subjacentes, que permitem uma declaração muito mais diferenciada", disse o porta-voz.

(Reportagem de Friederike Heine)