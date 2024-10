Dólar sobe com alta nos rendimentos dos Treasuries contendo apetite por risco

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia frente ao real nesta segunda-feira, recuperando as perdas do início da sessão, à medida que investidores demonstravam menor apetite por risco em meio ao aumento dos rendimentos dos Treasuries e à escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Às 12h27, o dólar à vista subia 0,54%, a 5,4860 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,64%, a 5,500 reais na venda.

O movimento da moeda norte-americana no Brasil acompanhava o direcionamento de recursos de investidores globais para títulos públicos ao redor mundo, com destaque para os altos rendimentos dos Treasuries diante da perspectiva de um afrouxamento gradual da política monetária do Federal Reserve após dados forte de emprego nos EUA na semana passada.

Operadores colocavam 85% de chance de um corte de 25 pontos-base pelo Fed em novembro. A ferramenta FedWatch, da CME, também mostrava 15% de probabilidade de o banco central dos EUA manter os juros inalterados na próxima reunião.

O rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento -- subia 4 pontos-base, a 4,02%, ultrapassando a marca de 4% pela primeira vez em dois meses.

Como consequência, recursos de mercados emergentes e de mercados de ações eram atraídos para os títulos públicos.

Na curva de juros brasileira, o movimento também apontava para juros futuros maiores.

Com isso, apesar do desempenho mais moderado frente a moedas fortes, o dólar avançava sobre moedas de maior risco, o que incluía ganhos ante o peso mexicano, o peso colombiano e o peso chileno.

Os temores pela escalada das tensões no Oriente Médio também afastavam investidores do risco. Nesta segunda-feira, o grupo libanês Hezbollah lançou mísseis contra a terceira maior cidade de Israel, Haifa.

No início da sessão, o real chegou a acumular ganhos contra o dólar. Analista ouvido pela Reuters havia apontando que o desempenho dos preços de commodities, com alta no petróleo nesta sessão, era um fator que valorizava a moeda brasileira.

Na mínima da sessão, o dólar chegou a cair 0,66%, a 5,4204 reais.