"Deus salve o czar!": Putin é saudado na Rússia em seu 72º aniversário

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin foi aclamado como um "czar" em seu 72º aniversário, nesta segunda-feira, por alguns partidários que disseram que o ex-espião da KGB havia levantado a Rússia de seus joelhos e que conseguiria a vitória contra o Ocidente na guerra da Ucrânia.

Putin, que assumiu o cargo mais alto do Kremlin apenas oito anos após a queda da União Soviética em 1991, é o líder do Kremlin há mais tempo no poder desde Josef Stalin, que morreu em sua dacha nos arredores de Moscou em 1953, aos 74 anos.

Considerado pelos líderes ocidentais como um autocrata, assassino e criminoso de guerra, Putin viu sua popularidade crescer dentro da Rússia desde que ordenou a entrada de milhares de tropas na Ucrânia em fevereiro de 2022, de acordo com pesquisas de opinião russas.

"Deus salve o czar!", escreveu o ideólogo russo ultranacionalista Alexander Dugin, que há muito tempo defende a unificação dos territórios de língua russa e outros em um vasto novo império russo que, segundo ele, precisa incluir a Ucrânia.

"Putin governa o país com confiança e sem pressa. E sempre será assim -- bem, quase", acrescentou Dugin, em sua mensagem de aniversário, publicada em seu canal de mensagens no Telegram minutos depois da meia-noite.

Ao contrário da maioria dos líderes históricos da Rússia, Putin não tem um sucessor visível. Ele também não tem adversários sérios, de acordo com várias fontes russas.