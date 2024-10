Confiança dos investidores da zona do euro aumenta em outubro com expectativas mais positivas

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro aumentou inesperadamente em outubro, após três meses consecutivos de declínio, impulsionado pelo aumento das expectativas, mesmo com a insatisfação com a situação atual atingindo um novo recorde de baixa este ano, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O índice Sentix para a zona do euro subiu para -13,8 em outubro, de -15,4 em setembro, superando a previsão dos analistas consultados pela Reuters de um declínio para -15,9 neste mês.

A pesquisa com 1.150 investidores, realizada de 3 a 5 de outubro, mostrou que as expectativas estavam em alta, com -3,8 pontos este mês, em comparação com -8,0 em setembro, com os cortes nas taxas do Banco Central Europeu e o estímulo recentemente fornecido na China citados como motivos para o aumento.

A pontuação da situação atual da união monetária, por outro lado, caiu pelo quarto mês consecutivo, atingindo seu nível mais baixo este ano, de -22,5 no mês passado para -23,3 em outubro.

"A tendência econômica de queda foi interrompida por enquanto", disse o Sentix. "A economia da zona do euro está, portanto, iniciando sua próxima tentativa de sair da recessão/estagnação."

A confiança dos investidores na Alemanha, a maior economia da Europa, também aumentou este mês pela primeira vez desde junho, passando de -34,7 em setembro para -31,5, uma vez que as expectativas aumentaram, apesar de seu índice da situação atual ter permanecido próximo aos mínimos deste ano.

(Reportagem de Miranda Murray)