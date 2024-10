Com Darwin Núñez e caras novas, Uruguai anuncia convocados para as Eliminatórias

O técnico da seleção do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, terá de volta o atacante Darwin Núñez e trouxe várias novas na convocação divulgada nesta segunda-feira (7) para os jogos de outubro pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Bielsa convocou 29 jogadores para enfrentar o Peru no dia 11 de outubro, em Lima, e o Equador no dia 15, em Montevidéu, informou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Núñez, que no final de agosto foi suspenso pela Conmebol por cinco jogos após se envolver em uma confusão com a torcida da Colômbia após jogo pela Copa América, ficou à disposição depois que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) o liberou enquanto o recurso da AUF é estudado.

A lista de Bielsa também conta com Mathias Olivera e Josema Giménez, outros dois jogadores que foram suspensos pelos incidentes no torneio continental, mas por três jogos. A AUF disse que ambos cumprirão a punição no jogo com a seleção peruana e vão poder enfrentar o Equador.

A lista de convocados da seleção uruguaia tem sete jogadores que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Sergio Rochet (Internacional), os laterais Guillermo Varela (Flamengo) e Puma Rodríguez (Vasco), o volante Facundo Bernal (Fluminense), os meias Nicolás De La Cruz (Flamengo) e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) e o atacante Lucho Rodríguez (Bahia).

Outros seis jogadores foram chamados pela primeira vez para defender a 'Celeste': o zagueiro Santiago Mouriño, o volante Marco Oroná, o meia Lucas Sanabria e os atacantes Pablo Suárez, Matías Abaldo e Joaquín Lavega.

-- Lista de convocados:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional/BRA), Santiago Mele (Junior/COL), Franco Israel (Sporting/POR).

Defensores: José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Santiago Mouriño (Alavés/ESP), Mathias Olivera (Napoli/ITA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah/ASA), Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Puma Rodríguez (Vasco/BRA), Marcelo Saracchi (Boca Juniors/ARG).

Meio-campistas: Marco Oroná (Universidad de Chile/CHI), Facundo Bernal (Fluminense/BRA), Emiliano Martínez (Midtjylland/DIN), Lucas Sanabria (Nacional/URU), Nicolás Fonseca (River Plate/ARG), Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Nicolás De La Cruz (Flamengo/BRA), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA), Matías Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata/ARG).

Atacantes: Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Facundo Torres (Orlando City/EUA), Joaquín Lavega (River Plate/URU), Lucho Rodríguez (Bahia/BRA), Paolo Suárez (Montevideo Wanderers/URU), Cristian Olivera (Los Angeles FC/EUA), Darwin Núñez (Liverpool/ING).

ad/cl/cb

© Agence France-Presse