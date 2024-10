Chanceler da Itália inicia missão por Argentina e Brasil

BUENOS AIRES, 7 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, desembarcou em Buenos Aires, capital da Argentina, acompanhado de uma ampla delegação de empresários e gestores, no âmbito de uma missão para impulsionar o crescimento de empresas do país europeu.

Durante a manhã, a agenda de Tajani prevê uma reunião com embaixadores italianos na América Latina, com diretores da Italian Trade Agency (ICE) e de Institutos Italianos de Cultura para avaliar os progressos no apoio à internacionalização.

Também está prevista uma mesa redonda de alto nível com companhias de Itália e Argentina.

Entre os participantes estão Paolo Rocca, CEO da Techint, holding com importantes investimentos em petróleo e gás em Vaca Muerta, na Patagônia, além de Barbara Cimmino, vice-presidente da Confederação-Geral da Indústria Italiana (Confindustria), de Martin Zuppi, diretor de operações comerciais da Stellantis na Argentina, e Stefano De Alessandri, CEO da agência ANSA.

Após Buenos Aires, Tajani visitará São Paulo. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.