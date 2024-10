Campanha de Boulos comete 'gafe' ao marcar agenda de rua em dia proibido

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) cometeu um erro ao marcar uma agenda de rua no bairro da República, região central da cidade nesta segunda-feira, 7. De acordo com a legislação eleitoral, deve ser aguardado o período de 24 horas após o encerramento do primeiro turno para que os postulantes possam fazer campanha.

O psolista faria uma caminhada pelo comércio às 11h45, pelo horário de Brasília.

Segundo o Código Eleitoral brasileiro, entre o encerramento da votação e às 17 horas do dia seguinte os candidatos, os partidos, as federações e coligações participantes do segundo turno não podem fazer distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas ou passeatas. Também são vetados alto-falantes, amplificadores de som e aparelhagem de sonorização fixa.

A única exceção é o comício de encerramento de campanha, que pode ser prorrogado por até duas horas dentro do prazo estipulado.

A equipe do deputado federal havia mobilizado apoiadores para movimentar bandeiras e convocado a imprensa para cobrir o ato.

Questionada, a campanha de Boulos afirmou que a equipe jurídica os avisou "em cima da hora", havendo portanto, uma falha de comunicação.