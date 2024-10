Boulos aposta em reforço de Marta e vereadores por virada no 2º turno

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse nesta segunda-feira (7) que contará com o reforço de vereadores eleitos e reeleitos para atrair votos nas periferias.

O que aconteceu

A candidata a vice Marta Suplicy (PT) estará "dia e noite" na campanha e terá papel estratégico na zona sul, segundo ele. Boulos não venceu nas zonas eleitorais do Grajaú e de Parelheiros — regiões onde a ex-prefeita e o próprio psolista ganharam em eleições passadas. O deputado federal vai disputar o segundo turno com Ricardo Nunes (MDB), que venceu nessas áreas.

Campanha vai reforçar legado da petista nos bairros. Durante coletiva à imprensa, Boulos citou obras entregues durante a gestão de Marta como o hospital de Parelheiros, os corredores de ônibus e os CEUs (Centros Educacionais Unificados). "A Marta vai estar muito presente, tanto lá como na zona leste, nos ajudando a ganhar os votos que a gente precisa para ganhar a eleição do dia 27", disse o psolista.

Boulos falou com a imprensa após se reunir com vereadores eleitos e reeleitos dos partidos aliados em São Paulo. O grupo, segundo o candidato, fará agendas complementares em bairros das periferias. "O Alessandro Guedes (PT) já me prometeu que vai garantir a virada em Itaquera", afirmou. Nesta zona eleitoral, Pablo Marçal (PRTB) venceu com 30,56% dos votos contra 29,55% de Boulos.

A família Tatto também irá reforçar a estratégia de votos na zona sul. O vereador reeleito Jair Tatto (PT) e o deputado Nilto Tatto (PT) foram citados pelo candidato do PSOL. Apesar da representatividade na região e de ter Marta ao lado, Boulos tem desafios para avançar em votos na zona sul já que seu adversário Ricardo Nunes tem Milton Leite (União) ao lado — o presidente da Câmara tem força política na área e interlocução com lideranças locais.

Boulos afirmou que existe "uma margem muito grande" para buscar votos em regiões onde Lula venceu em 2022. "São regiões que disseram não ao bolsonarismo, que se identificam com o projeto representado pelo presidente e que, eu acredito, que virá conosco nesse segundo turno", disse.

O candidato afirmou que foi a periferia que o levou para o segundo turno. Das 20 zonas eleitorais em que Boulos venceu, mais da metade fica no extremo da capital paulista — Guaianases, na zona leste, e Capão Redondo, na sul, são alguns dos exemplos. "Foi graças ao voto de quem está sentindo na pele o abandono e o descaso do prefeito que estamos no segundo turno", disse.