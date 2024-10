Bolsonaro diz que filho Carlos concorrerá a deputado federal em 2026

Do UOL, no Rio

Candidato a vereador mais votado do Rio de Janeiro nas eleições deste domingo, Carlos Bolsonaro (PL) deve lançar sua candidatura a deputado federal em 2026.

O que aconteceu

A afirmação foi feita na noite deste domingo (6) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no fim de uma entrevista em que fez um balanço do desempenho de seu partido no país. Bolsonaro elogiou os mais de 130 mil votos obtidos por Carlos.

"Vereador federal". Nos últimos anos, principalmente durante a gestão Bolsonaro, Carlos ficou conhecido pelo apelido, por estar mais voltado para os assuntos de Brasília do que propriamente para os da capital fluminense.

Sétimo mandato. Carlos está na Câmara do Rio desde 2001 e vai iniciar a sétima legislatura no ano que vem. Ao longo da trajetória, já passou por sete partidos, contando com o atual PL.

Os 130.480 votos que o vereador obteve apenas na capital este ano seriam suficientes, por exemplo, para colocar Carlos como o 11º deputado federal mais votado em 2022. Hélio Lopes (PL), conhecido como Hélio Bolsonaro, foi o décimo à época, com 132.986.

Na reta final da campanha do candidato a prefeito derrotado Alexandre Ramagem (PL), Carlos esteve bastante presente com o pai. De poucas palavras, ele chegou a dar orientações a Bolsonaro sobre temas que deveriam ser abordados nas entrevistas coletivas.

De volta à liderança

A votação deste ano colocou Carlos Bolsonaro novamente no topo dos mais votados para vereador no Rio após perder a liderança em 2020 para Tarcísio Motta (PSOL). À época, ele teve 71 mil votos contra 86.mil do candidato de esquerda.

Votação deste ano é recorde. O maior número de votos que Carlos havia recebido anteriormente foi em 2016 (106.657).

Investigação por "rachadinha". Carlos Bolsonaro foi investigado pelo Ministério Público do Rio por um suposto esquema no seu gabinete, mas, no mês passado, o promotor Alexandre Graça denunciou sete funcionários, arquivando a apuração em relação ao vereador.

Juiz devolveu investigação ao MP. Thales Braga, magistrado responsável pelo processo, viu inconsistências na apuração e pediu que o caso fosse novamente analisado. Carlos nega qualquer irregularidade.

PL terá sete vereadores no Rio. Além de Carlos Bolsonaro, o partido conseguiu outras seis cadeiras na Câmara: Poubel, Rogério Amorim, Paulo Messina, Fernando Armelau, Rafael Satiê e Diego Faro.

Atualmente, o partido só possui três cadeiras. Além de Carlos, Rogério Amorim e o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, que não conseguiu se reeleger.

Outro filho de Bolsonaro eleito. Além de Carlos, Jair Renan também foi eleito neste domingo, mas em Balneário Camboriú (SC). Foram 3.033 votos, o que o fez o campeão das urnas na cidade.