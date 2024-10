Bolsa e dólar oscilam, com petróleo e inflação

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu esta segunda-feira (07) em alta, mas antes da primeira meia hora passou a oscilar entre o negativo e o positivo. Por volta de 11h, o Ibovespa parecia ter engatado novamente e subia 0,77%, indo a 132.806 pontos. O mercado está atento ao preço do petróleo — que puxa o índice para cima — e também aos índices de inflação que serão divulgados esta semana. O primeiro, hoje, foi o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), que exerce força negativa sobre o Ibovespa.

O dólar caia 0,09%, indo a R$ 5,450. O dólar turismo ia a R$ 5,65.

O que está acontecendo?

O petróleo continua em alta no mercado internacional. O barril subia aproximadamente 2%. "O ambiente segue de aversão ao risco, impulsionado pela escalada do conflito no Oriente Médio, que afeta o transporte devido a potenciais ataques com mísseis e faz com que o preço do petróleo no mercado internacional suba", diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas.

Essa alta beneficia a Bolsa e o câmbio. "A subida da Bolsa e a queda do dólar acontecem por causa da alta no preço do petróleo. Como somos exportadores, o preço mais alto lá fora faz com que entre mais dólares por aqui", diz Gusmão.

Mas o Ibovespa segue com dificuldades em definir uma tendência, segundo Fábio Perina, analista do Itaú. "A retomada do movimento de alta nos mercados americanos poderá ser um gatilho positivo por aqui", diz ele.

Inflação

Na ponta que puxa o Ibovespa para o vermelho está o IGP-DI, que subiu 1,03% em setembro, depois de ter tido alta de 0,12% em agosto. O total veio acima da expectativa do mercado, de 0,80%. O avanço dos preços de produtos como soja, bovinos, leite e laranja para o produtor foi o que fez o índice acelerar, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 12 meses, o acumulado está em 4,83%.

A expectativa de inflação para o ano também subiu, segundo os economistas consultados pelo Boletim Focus. Passou de 4,37% para 4,38%, ainda próxima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, estava em 4,30%. Nos últimos cinco dias úteis, 43 instituições revisaram para cima as estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024. A mediana passou de 4,36% para 4,40%.

O IPCA de setembro será divulgado depois de amanhã, nesta quarta-feira (9).

Por que a inflação é importante para a Bolsa?

A alta de preços afeta a vida de todo mundo. Mas para a Bolsa ela é especialmente ruim. Com inflação em alta, aumenta a chance de o Banco Central subir novamente a taxa Selic. E quanto mais os juros sobem, pior para as ações. Elas caem porque as empresas ficam mais endividadas e os investidores fogem para aplicações de renda fixa.

Desde a alta da Selic, em 18 de setembro, o Ibovespa acumula perdas de 1,46%, segundo a Economatica.

No exterior

Ainda é feriado na China. Os mercados só reabrem amanhã (esta noite aqui). Altos funcionários da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma falaram com repórteres sobre a implementação das políticas de estímulo nesta noite, ou na terça-feira (08) pela manhã, conforme o horário chinês.

Amanhã

Nesta terça-feira, Gabriel Galípolo, indicado para assumir o Banco Central, será sabatinado. Ele responderá a perguntas da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Caso aprovado após a sabatina, que começa às 10h, Galípolo terá o nome apreciado pelo Plenário ainda na terça.