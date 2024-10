Colunista do UOL

Entramos oficialmente no último trimestre do ano, e as empresas da Bolsa de Valores seguem remunerando consistentemente os seus acionistas. Levantamento da coluna revela que 16 empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entre os dias 7 e 31.

Integram a lista de pagadoras nomes como B3 (B3SA3), JBS (JBSS3), Boa Safra (SOJA3), Tim (TIMS3) e Cury (CURY3). Os valores das distribuições chegam a R$ 5,01 por ação.

Primeira quinzena

Na primeira quinzena, o maior valor é do frigorífico JBS (JBSS3) que paga dividendos de R$ 2 por ação aos seus investidores no dia 7 de outubro. Fazem jus ao provento os acionistas que tinham participação na empresa no dia 19 de agosto.

Destaque também para as Lojas Renner (LREN3) que paga juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 0,17 no dia 8 de outubro. Têm direito a receber o provento, os acionistas da empresa em 24 de setembro.

Ainda entre os maiores valores está a CSU Digital (CSUD3), que paga juros sobre capital próprio de R$ 0,17 no dia 9 de outubro. Serão contemplados, investidores presentes na base acionária da companhia em 27 de setembro.

Segunda quinzena

Na segunda quinzena, o maior valor é da fabricante de aços planos Panatlântica (PATI3;PATI4) que paga dividendos de R$ 5,01 por ação ordinária e preferencial até o dia 20 de outubro. Fazem jus ao provento, investidores que tinham as ações da empresa no dia 5 de setembro.

Na segunda posição está a construtora Cury (CURY3), com dividendos de R$ 0,34 por papel. Serão contemplados com a distribuição acionistas presentes na base da companhia em 4 de outubro. O pagamento ocorre no dia 31 de outubro.

Destaque também para a empresa de shoppings Multiplan (MULT3), que paga juros sobre capital próprio de R$ 0,22 no dia 31 de outubro. Têm direito ao provento, investidores que tinham as ações da companhia em 1° de novembro de 2023.

Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Já sobre os juros sobre capital próprio incide uma alíquota de 15% retida na fonte.

Confira as empresas que pagam dividendos em outubro: