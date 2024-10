Faltando 5 minutos: Marçal é último candidato a prefeito de SP a votar hoje

Do UOL, em São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) foi o último candidato a prefeito de São Paulo a votar neste domingo (6) de primeiro turno. Ele chegou faltando 5 minutos para o fechamento das urnas.

O que aconteceu

Descalço, o candidato do PRTB chegou para votar às 16h55 em uma escola de Moema, na zona sul de São Paulo. O local, pequeno, estava abarrotado de jornalistas e apoiadores do candidato. As urnas fecham às 17h. O Código Eleitoral prevê a distribuição de senhas para eleitores que ainda estiverem aguardando na fila da seção eleitoral neste horário (horário de Brasília).

Não é possível entrar no local de votação depois das 17h. Os portões serão fechados no horário previsto pela Justiça Eleitoral. As senhas são distribuídas apenas para quem já estiver na fila da seção.

Na sexta-feira, Marçal divulgou nas redes sociais um laudo falso que dizia que Boulos teve um surto psicótico grave por uso de cocaína. A Justiça suspendeu o perfil do ex-coach e o ministro do STF Alexandre de Moraes o intimou a prestar depoimento.

Último dia de campanha é dominado por declarações sobre o laudo falso. Durante caminhada, Marçal disse que recebeu e "só publicou" o laudo em suas redes. A Polícia Civil de São Paulo já atestou que o documento foi forjado.

Marçal disse não ter "nenhuma ligação com o laudo", e que não se arrepende de publicá-lo.

O ex-coach corre grande risco de perder o mandato caso seja eleito prefeito de São Paulo em 2024 e ainda ficar impedido de se candidatar a um cargo nas eleições de 2026 —como a Presidência da República, por exemplo—, por questões judiciais.