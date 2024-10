Vice-premiê da Itália realiza missão na Argentina e no Brasil

BUENOS AIRES, 6 OUT (ANSA) - Por Patrizia Antonini - Uma missão sistêmica para o crescimento internacional das empresas italianas. É nesta lógica que se baseia a visita do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, à Argentina e ao Brasil, desta segunda-feira (7) até quarta-feira (9), acompanhado por dezenas de gestores e empresários, para um movimentado programa de compromissos em busca de oportunidades e investimentos.

Um evento ao qual o sistema Itália respondeu unido em termos de presença, apoio e iniciativas, com mesas redondas e fóruns de negócios, reuniões de alto nível e pacotes de financiamento para interceptar também novos mercados para as exportações italianas, agora que registram dificuldades de alguns mercados tradicionais dos países mais avançados, como a Alemanha.

A viagem é uma oportunidade para dar um novo impulso às relações com os estados da região, que nutrem os mesmos valores democráticos e culturais, também devido à forte presença de descendentes italianos que contribuíram para a construção do tecido econômico ao longo das décadas.

Países onde a imigração italiana é celebrada - como no Brasil, onde este ano completa 150 anos - e onde o desejo pela Itália é tangível. Mas também territórios ricos em matérias-primas - do hidrogênio verde ao lítio - que podem representar um importante apoio à competitividade das empresas do "Belpaese". Não é por acaso que acompanharão Tajani numerosos empresários, incluindo o CEO da Enel, Flavio Cattaneo, e da Tim, Pietro Labriola, que com as suas subsidiárias já contam com uma importante presença na América Latina.

Entre as reuniões agendadas na Argentina também está uma com o presidente Javier Milei, que lançou recentemente um programa para incentivar grandes investimentos e um pacote de reformas para novos impulsos econômicos.

Para fazer um balanço dos progressos no apoio à internacionalização, os três dias de trabalho incluirão também um encontro com os embaixadores italianos da região, juntamente com os diretores da ICE, agência de promoção de exportações do governo italiano, e dos Institutos Italianos de Cultura.

Soma-se a isto a inauguração de um novo escritório em São Paulo da Simest (empresa do grupo Cdp que gere fundos públicos para o Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional), com a indicação de estudar novas medidas para facilitar a penetração no mercado, com um pacote de financiamento subsidiado de mais de 500 milhões de euros para apoiar a exportação e internacionalização de empresas italianas com interesses na América Latina.

Não é por acaso que a missão inclui o presidente da ICE, Matteo Zoppas, as CEOs da Sace, Alessandra Ricci, e da Simest, Regina Corradini D'Arienzo, bem como a gerente de promoção empresarial e gestão de operações de cooperação para o desenvolvimento Antonella Baldino.

Participam da mesa redonda de alto nível com empresas italianas e argentinas em Buenos Aires nesta segunda-feira, entre outros, o CEO da Techint, Paolo Rocca, uma holding com importantes investimentos nos campos de petróleo e gás de Vaca Muerta, na Patagônia argentina (são parte do grupo Tenaris, Ternium, Tecpetrol e Tenova), bem como a vice-presidente da Confindustria, Barbara Cimmino, o diretor de operações comerciais argentinas da Stellantis, Martin Zuppi, e o CEO da Agência ANSA, Stefano De Alessandri.

Já do Fórum Empresarial Itália-Brasil na próxima quarta-feira (9), em São Paulo, estarão presentes, entre outros, o CEO da Tim, Pietro Labriola, o vice-presidente para a América do Sul da Leonardo, Alberto Tutino, o CEO da Pirelli para a América do Sul, Cesar Alarcon, e o CEO da Engineering Brasil, Filippo Di Cesare, além da diretora de Relações Institucionais da Elea Digital, Caroline Renzani.

"A América Latina é uma região prioritária para a política externa italiana. Queremos ser a voz desta região na Europa", declarou Tajani, que com a sua missão demonstra ainda mais a atenção dispensada por Roma à região, após as viagens do presidente da República, Sergio Mattarella, e a chegada - no próximo mês - da primeira-ministra Giorgia Meloni, por ocasião da reunião dos líderes do G20 no Rio de Janeiro. (ANSA).

