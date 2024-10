Carlos Bolsonaro, mãe de Isabella Nardoni: os vereadores mais votados

Com a grande maioria das urnas do país apuradas, já é possível ter um panorama de quais foram os vereadores mais votados do Brasil. Devido ao tamanho do eleitorado, São Paulo e Rio de Janeiro são soberanos na lista, que esse ano tem um filho de Bolsonaro e a mãe de Isabella Nardoni.

Lucas Pavanato (PL - SP): 160.078 votos

Carlos Bolsonaro (PL - RJ): 130.480 votos

Ana Carolina Oliveira (Podemos - SP): 128.556 votos

Dr. Murillo Lima (PP - SP): 112.959 votos

Sargento Nantes (PP - SP): 111.434 votos

Amanda Paschoal (PSOL - SP): 107.942 votos

Rubinho Nunes (União Brasil - SP): 100.839

Luna Zarattini (PT - SP): 100.198

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram votações expressivas. Carlos Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro, é o vereador mais votado da história da cidade, batendo seu próprio recorde, que era de 106.657 em 2016.

Já Jair Renan, o filho mais novo do ex-presidente, também foi o mais votado em Balneário Camboriú. Contudo, devido ao tamanho do município, teve bem menos votos que o irmão, contabilizando 3.033.

Neste ano, porém, os candidatos não conseguiram bater recordes de eleições anteriores. Em 2016, Eduardo Suplicy conquistou 301.446 votos. Ele também ocupa o terceiro lugar do ranking dos vereadores mais votados do país, com 167.552 votos, em 2020.

Os três primeiros lugares do ranking dos mais votados são do Partido dos Trabalhadores (PT) e de São Paulo. Quem ocupa o segundo lugar na lista é José Eduardo Martins Cardozo, que em 2000 conquistou 229.494 votos.