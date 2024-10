Veja a lista dos vereadores eleitos em Guarulhos (SP) em 2024

Guarulhos (SP) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que representarão os moradores da cidade nos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os detalhes sobre o pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No sistema eleitoral brasileiro, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração tanto os votos individuais dos candidatos quanto o total de votos obtidos pelos partidos e federações.

Guarulhos (SP): veja os vereadores eleitos

Delegado Gustavo Mesquita (REPUBLICANOS) - 18.841 votos - 2,88%

Ticiano (PSD) - 15.476 votos - 2,36%

Luis da Sede (PSD) - 11.142 votos - 1,70%

Lauri Rocha (PSD) - 10.770 votos - 1,64%

Karina Soltur (PSD) - 9.780 votos - 1,49%

Janete Pieta (REDE) - 9.710 votos - 1,48%

Geleia Protetor (PSD) - 9.481 votos - 1,45%

Andre Alves (CIDADANIA) - 9.329 votos - 1,42%

Fernanda Curti (PT) - 9.236 votos - 1,41%

Rafael Acosta (PSB) - 8.619 votos - 1,32%

Junior Caicara (NOVO) - 8.393 votos - 1,28%

Santiago (PL) - 8.071 votos - 1,23%

Prof Rômulo (PT) - 7.740 votos - 1,18%

Marcelo Seminaldo (PT) - 7.631 votos - 1,17%

Gilvan Passos (REPUBLICANOS) - 7.163 votos - 1,09%

Carlinda Tinoco (REPUBLICANOS) - 7.161 votos - 1,09%

Martello (REPUBLICANOS) - 7.010 votos - 1,07%

Lamé (PC do B) - 6.958 votos - 1,06%

Danilo Gomes (REPUBLICANOS) - 6.361 votos - 0,97%

Pr Anistaldo (MOBILIZA) - 6.243 votos - 0,95%

Welliton Bezerra (PRTB) - 5.493 votos - 0,84%

Carlos Veloso (NOVO) - 5.395 votos - 0,82%

Biriba (DC) - 5.094 votos - 0,78%

Pr Adalberto (MOBILIZA) - 4.984 votos - 0,76%

Alemao do Transporte (DC) - 4.799 votos - 0,73%

Edmilson (PSOL) - 4.698 votos - 0,72%

Daniel Santos (PP) - 4.449 votos - 0,68%

Guto Tavares (PDT) - 4.324 votos - 0,66%

Kleber Ribeiro (PL) - 4.033 votos - 0,62%

Mauricio Segantin Junior (MOBILIZA) - 3.971 votos - 0,61%

Rafa Marques (MDB) - 3.929 votos - 0,60%

Dr. Laércio Sandes (UNIÃO) - 3.890 votos - 0,59%

Daniel Alves o Capivara (DC) - 3.873 votos - 0,59%

Leandro Dourado (SOLIDARIEDADE) - 2.896 votos - 0,44%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.