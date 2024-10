Veja a lista dos vereadores eleitos em Belo Horizonte (MG) em 2024

Belo Horizonte (MG) escolheu hoje (6) os novos vereadores e vereadoras que irão representar a maior cidade do Brasil pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores compareceram às urnas para definir quem ocupará as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os números detalhados das eleições para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Belo Horizonte (MG): veja os vereadores eleitos

Pablo Almeida (PL) - 39.960 votos - 3,31%

Professora Marli (PP) - 23.773 votos - 1,97%

Iza Lourença (PSOL) - 21.485 votos - 1,78%

Fernanda Pereira Altoé (NOVO) - 18.682 votos - 1,55%

Marcela Trópia (NOVO) - 17.878 votos - 1,48%

Pedro Rousseff (PT) - 17.595 votos - 1,46%

Flávia Borja (DC) - 16.393 votos - 1,36%

Vile (PL) - 14.705 votos - 1,22%

Uner Augusto (PL) - 13.401 votos - 1,11%

Irlan Melo (REPUBLICANOS) - 11.660 votos - 0,97%

Juninho Los Hermanos (AVANTE) - 11.435 votos - 0,95%

Wagner Ferreira (PV) - 10.963 votos - 0,91%

Dr Bruno Pedralva (PT) - 10.870 votos - 0,90%

Lucas Ganem (PODE) - 10.753 votos - 0,89%

Osvaldo Lopes (REPUBLICANOS) - 10.345 votos - 0,86%

Loíde Gonçalves (MDB) - 10.313 votos - 0,85%

Luiza Dulci (PT) - 10.169 votos - 0,84%

Braulio Lara (NOVO) - 9.992 votos - 0,83%

José Ferreira Projeto Ajudai (PODE) - 9.946 votos - 0,82%

Edmar Branco (PC do B) - 9.813 votos - 0,81%

Cida Falabella (PSOL) - 9.530 votos - 0,79%

Professor Juliano Lopes (PODE) - 9.328 votos - 0,77%

Wanderley Porto (PRD) - 9.261 votos - 0,77%

Bruno Miranda (PDT) - 8.736 votos - 0,72%

Arruda (REPUBLICANOS) - 8.668 votos - 0,72%

Claudio do Mundo Novo (PL) - 8.261 votos - 0,68%

Helinho da Farmácia (PSD) - 8.121 votos - 0,67%

Helton Junior (PSD) - 8.013 votos - 0,66%

Janaina Cardoso (UNIÃO) - 7.740 votos - 0,64%

Pedro Patrus (PT) - 7.675 votos - 0,64%

Cleiton Xavier (MDB) - 7.382 votos - 0,61%

Sargento Jalyson (PL) - 7.080 votos - 0,59%

Maninho Félix (PSD) - 7.061 votos - 0,58%

Juhlia Santos (PSOL) - 6.703 votos - 0,55%

Rudson Paixão (SOLIDARIEDADE) - 6.594 votos - 0,55%

Dra Michelly Siqueira (PRD) - 6.495 votos - 0,54%

Marilda Portela (PL) - 6.279 votos - 0,52%

Diego Sanches (SOLIDARIEDADE) - 6.278 votos - 0,52%

Leonardo Ângelo da Itatiaia (CIDADANIA) - 6.156 votos - 0,51%

Tileléo (PP) - 5.065 votos - 0,42%

Neném da Farmácia (MOBILIZA) - 4.702 votos - 0,39%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.