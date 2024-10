Veja a lista dos vereadores eleitos em Duque de Caxias em 2024

Duque de Caxias (RJ) definiu hoje (6) os vereadores e vereadoras que irão representar a cidade pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores escolheram nas urnas os representantes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os dados completos das eleições para prefeito e vereador em todas as cidades do Brasil estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Duque de Caxias (RJ): veja os vereadores eleitos

Serginho (MDB) - 24.734 votos - 5,25%

Sandro Lelis (MDB) - 12.094 votos - 2,57%

Junior Reis (MDB) - 11.180 votos - 2,37%

Claudio Thomaz (PRD) - 11.010 votos - 2,34%

Valdecy Nunes (MDB) - 9.703 votos - 2,06%

Eduardo Moreira (MDB) - 8.645 votos - 1,83%

Delza de Oliveira (MDB) - 7.887 votos - 1,67%

Clovinho Sempre Junto (PDT) - 7.564 votos - 1,61%

Marquinho Dentista (REPUBLICANOS) - 7.504 votos - 1,59%

Fernanda Costa (MDB) - 7.355 votos - 1,56%

Junior Uios (MDB) - 7.324 votos - 1,55%

Dr Maurício (PRD) - 7.074 votos - 1,50%

Leandro Guimarães (MDB) - 6.392 votos - 1,36%

Juliana do Táxi (PL) - 6.232 votos - 1,32%

Catiti (PDT) - 6.221 votos - 1,32%

Alex Freitas (REPUBLICANOS) - 6.094 votos - 1,29%

Giorgio Monteiro (PP) - 5.968 votos - 1,27%

Vitinho Grandão (PL) - 5.917 votos - 1,26%

Michele Tavares (PDT) - 5.826 votos - 1,24%

Beto Gabriel (SOLIDARIEDADE) - 5.619 votos - 1,19%

Naná (PL) - 5.382 votos - 1,14%

Carlinhos da Barreira (UNIÃO) - 5.166 votos - 1,10%

Chiquinho Caipira (SOLIDARIEDADE) - 4.748 votos - 1,01%

Michel Reis (SOLIDARIEDADE) - 4.525 votos - 0,96%

Enfermeiro Leandro (PRD) - 4.214 votos - 0,89%

Wendell (SOLIDARIEDADE) - 3.947 votos - 0,84%

Marquinho Oi (UNIÃO) - 3.916 votos - 0,83%

Moises Neguinho (PP) - 3.773 votos - 0,80%

Andreia Zito (PV) - 3.624 votos - 0,77%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.