'Vai vir uma grande surpresa nesse segundo turno', diz Ramagem

Do UOL, no Rio de Janeiro

O candidato do PL à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, votou em um colégio na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, por volta das 8h deste domingo (6). Ele estava acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o filho Carlos e nomes do partido como o deputado Altineu Côrtes e o senador Carlos Portinho.

Mal nas pesquisas, mas acredita na virada

Ramagem mostrou nas últimas semanas uma reação nas pesquisas, após conseguir colar sua imagem na do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ele ainda se mantém distante do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que tem grande chance de ganhar a eleição no primeiro turno. De qualquer forma, o candidato do PL se mantém otimista: "Vai ser uma grande surpresa nesse segundo turno", disse Ramagem em frente à seção.

Bolsonaro acredita que há uma pequena esperança de Ramagem ir ao segundo turno. Ao lado de Ramagem, o ex-presidente da República aproveitou os microfones para atacar o prefeito, favorito na eleição da cidade. "Espero que os presídios não comemorem. Eduardo Paes é PT, vocês já sabem", disse Bolsonaro.