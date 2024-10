SP tem ônibus e metrô gratuitos para votar nas eleições: como vai funcionar

A cidade de São Paulo tem transporte gratuito neste domingo (6) em razão do primeiro turno das eleições municipais. O objetivo é facilitar o deslocamento da população às zonas eleitorais.

Como vai funcionar?

Ônibus municipais já oferecem gratuidade e terão frota reforçada. A Prefeitura de São Paulo informou que o transporte público da capital será reforçado com 1.900 veículos extras neste domingo (6).

Os ônibus intermunicipais da EMTU, metrôs e trens da CPTM também terão passagens gratuitas. A recomendação é que o passageiro acesse os ônibus pela porta traseira e, no caso dos metrôs e trens, as catracas estarão livres. Não será necessário encostar cartões como Bilhete Único, TOP ou usar o QR Code. A gratuidade vale das 6 horas às 20 horas no caso de transporte sobre trilhos e ônibus intermunicipais.

A iniciativa valerá para o primeiro turno e caso exista um segundo turno, que ocorre no dia 27 de outubro. Não é necessário apresentar título de eleitor ou comprovante de votação para ter acesso ao benefício.

A medida atende a uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) publicada neste ano. A normativa determina que o poder público adote providências necessárias para assegurar a oferta de gratuidade no transporte coletivo nos dias de votação "com frequência compatível com aquela dos dias úteis".

Nas eleições de 2022 o transporte público gratuito foi assegurado no segundo turno. A medida veio após pressão de políticos e entidades. Até então, as tarifas eram cobradas normalmente.

São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 9.322.444 eleitoras e eleitores aptos a votar, segundo o TSE. Os paulistanos irão às urnas escolher seu próximo líder municipal em uma disputa acirrada que mostra três candidatos com chances de ir para o segundo turno, conforme indicam as pesquisas de intenções de votos.