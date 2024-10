Tomás Covas se emociona, exalta Nunes e fala em candidatura: 'Vou me preparar'

O filho de Bruno Covas, Tomás Covas, afirmou, neste domingo, 6, que não descarta se candidatar no futuro. Ele chegou ao local de votação acompanhado do atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que foi vice de seu pai.

Covas disse estar "emocionado" pela parceria entre ele e Nunes. "Não tenho palavras. Foi uma emoção muito grande por tudo aquilo que ele Nunes fez comigo após perder meu pai. Foi um grande irmão para mim. Isso, para mim, representa muito. Fico até emocionado."

Ele afirmou estar se preparando para disputar as eleições no futuro. "Eu gosto. Acompanhava meu pai desde cedo, desde criança. Vou me preparar para, quem sabe, nas próximas eleições, estar preparado para concorrer. Não é fácil. Tem que estar com os pensamentos e construções em dia para concorrer em uma eleição representando muitas pessoas. Tem que estar preparado para isso".