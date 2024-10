'Tivemos 7,6 milhões de acessos', diz Cármen Lúcia sobre falhas no e-Título

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, disse existir um problema técnico para os eleitores que desejam justificar suas ausências nas eleições deste domingo (6). Ela atribui as falhas de acesso relatadas nas primeiras horas de votação ao volume elevado de acessos ao aplicativo.

O que aconteceu

Eleitores tiveram problema para acessar o E-Título. Durante entrevista, a ministra Cármen Lúcia reconheceu a dificuldade para justificar as ausências no pleito. Ela negou falhas no sistema e reforçou que a instabilidade foi ocasionada pelo alto volume de acessos simultâneos.

Tivemos um número enorme de pessoas que acessaram o sistema de justificativas ao mesmo tempo. Chegamos a ter 7,6 milhões de acessos em um minuto.

Cármen Lúcia, presidente do TSE

Ela explica que apenas foi criada uma fila de acesso. "Não houve problema algum, o que ocorreu foi uma demora maior na resposta, considerando exatamente a quantidade de acessos. Á medida em que eles foram atendidos, se regularizou e voltou à resposta normal", afirmou antes de reforçar a normalidade da operação.

Cármen Lúcia garantiu que a votação caminha de maneira tranquila. Segundo a presidente do TSE, as ocorrências estão todas dentro da normalidade. Ela garantiu um novo relato sobre a situação após o fechamento das urnas.

A presidente do TSE não comentou a respeito da situação de Pablo Marçal. "Eu não falo sobre candidato algum, eu sou juíza do Brasil inteiro", respondeu ao ser questionada sobre a divulgação do laudo falso pelo candidato à prefeitura pelo PRTB.

A ministra votou em Belo Horizonte (MG) pela manhã. Ao chegar no local de votação logo após a abertura das urnas, a ministra aguardou na fila com os demais eleitores no Colégio Santo Agostinho, na região centro-sul da capital mineira. Em seguida, ela seguiu para o Gabinete Integrado de Segurança das Eleições no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Minas Gerais.