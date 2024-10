Tivemos 3.300 denúncias de desinformação e cerca de 2.380 foram tratadas, diz Cármen Lúcia

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, disse há pouco que houve aproximadamente 3.300 denúncias no atual período eleitoral municipal e que 2.380 "mais ou menos" foram tratadas até a sexta-feira da semana passada. "Desta última semana não tenho dado, mas, enfim, houve o encaminhamento e nós tivemos resposta", disse ela, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez a avaliação durante entrevista coletiva para comentar o resultado do primeiro turno das eleições municipais realizadas hoje em todo o País.