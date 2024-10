SP abre apuração com disputa tripla; RJ tem Paes na frente

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - A apuração das eleições para prefeito de São Paulo começou como mostravam as pesquisas: uma disputa tripla entre o atual dono do cargo, Ricardo Nunes (MDB), o coach de extrema direita Pablo Marçal (PRTB) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol).

Com menos de 1% das urnas apuradas, Nunes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 34,02% dos votos, contra 28,06% de Marçal e 27,67% de Boulos. A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece em um distante quarto lugar, com 7,30%.

Já no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 58,39% dos votos válidos e caminha para uma vitória em primeiro turno, enquanto o bolsonarista Alexandre Ramagem (PL) tem 39,99%.

(ANSA).

