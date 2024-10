Silvio Mendes é eleito em Teresina

O candidato Silvio Mendes (União) venceu a disputa para a prefeitura de Teresina, com 52,27% dos votos válidos. Fábio Novo (PT) ficou em segundo lugar, com 43,17% dos votos válidos. Até agora foram apurados 99,24% das urnas. Mendes retorna ao comando do município, do qual foi prefeito de 2005 a 2010.

Silvio Mendes de Oliveira Filho tem 75 anos e é filiado ao União Brasil. Médico de formação e especializado em ortopedia, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde na década de 1990 e ficou à frente do órgão por 12 anos. Foi eleito prefeito de Teresina pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008. Também foi presidente da Associação Piauiense de Medicina.