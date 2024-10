SE: siga apuração para prefeito e vereador em todas as cidades

Do UOL, em São Paulo

As Eleições 2024 acontecem neste domingo (6) em todo o Brasil. Eleitores de Sergipe irão às urnas para escolher o futuro prefeito e vereadores das suas cidades pelos próximos quatros anos.

O horário das Eleições foi novamente unificado em todo o país e ocorrerá das 8h às 17h (de Brasília). A apuração dos votos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começa logo depois.

A previsão do tribunal é de agilidade na votação para que os vencedores - ou as cidades que tenham segundo turno - sejam conhecidas no início da noite deste domingo. Abaixo, você pode ver os links da apuração de cada cidade de Sergipe para acompanhar em tempo real.

O UOL acompanha as eleições em todo o país em tempo real com dados oficiais do TSE.

Sergipe - siga apuração das Eleições 2024 em todas as cidades: