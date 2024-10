Sakamoto: Laudo falso de Marçal colocou um asterisco na eleição de SP

O segundo turno das eleições em São Paulo e até mesmo o resultado final estão em suspeição após o candidato Pablo Marçal (PRTB) publicar um laudo falso contra Guilherme Boulos (PSOL), afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto neste domingo (6).

Sakamoto destacou que as candidaturas de Boulos e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) podem questionar Marçal na Justiça -e diversos juristas veem espaço para uma eventual cassação da candidatura ou do cargo, caso ele saia vitorioso.

Temos uma eleição do asterisco. Sabe aquele Campeonato Brasileiro que é ponto a ponto, que está em disputa ainda, que lá na frente o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pode julgar para cá e para lá? Pois bem, está se desenhando em São Paulo uma eleição do asterisco. Por quê? Porque Marçal pode ser cassado, o pessoal do Boulos pode questionar, o pessoal do Nunes pode questionar, ou seja, vai ser aberta uma grande dúvida que pode ser mantida para além das urnas.

Leonardo Sakamoto

O colunista também classificou a comunicação de Marçal como um "bolsonarismo 2.0". Hoje, o candidato chegou a cinco minutos do fim da votação, gerando aglomeração de apoiadores do lado de fora de do colégio eleitoral onde vota em Moema, zona sul de São Paulo.

Para chamar a atenção do público e cravar a atenção alguns minutos antes, [Marçal] avisa os seguidores dele que ele vai estar lá, gera essas fotos. Essas imagens depois vão ser usadas para manter o nome dele em exposição nos holofotes e, com isso, ele está na cabeça das pessoas.

Leonardo Sakamoto

