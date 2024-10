Veja a lista dos vereadores eleitos no Rio de Janeiro (RJ) em 2024

O Rio de Janeiro (RJ) escolheu hoje (6) os novos vereadores e vereadoras que representarão a população carioca pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores foram às urnas para definir os nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato que vai de 2025 a 2028.

Os números detalhados sobre a eleição para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que considera tanto os votos individuais dos candidatos quanto o total de votos recebidos pelos partidos e federações.

Rio de Janeiro (RJ): veja os vereadores eleitos

Carlos Bolsonaro (PL) - 130.480 votos - 4,30%

Marcio Ribeiro (PSD) - 56.770 votos - 1,87%

Tainá de Paula (PT) - 49.986 votos - 1,65%

Carlo Caiado (PSD) - 47.671 votos - 1,57%

Rafael Aloisio Freitas (PSD) - 40.892 votos - 1,35%

Marcelo Diniz (PSD) - 39.967 votos - 1,32%

Rosa Fernandes (PSD) - 39.804 votos - 1,31%

Leniel Borel (PP) - 34.359 votos - 1,13%

Felipe Michel (PP) - 31.773 votos - 1,05%

Joyce Trindade (PSD) - 30.466 votos - 1,00%

Cesar Maia (PSD) - 29.665 votos - 0,98%

Rick Azevedo (PSOL) - 29.364 votos - 0,97%

Junior da Lucinha (PSD) - 28.743 votos - 0,95%

Helena Vieira (PSD) - 28.626 votos - 0,94%

Vera Lins (PP) - 27.871 votos - 0,92%

Diego Vaz (PSD) - 27.226 votos - 0,90%

Salvino Oliveira (PSD) - 27.062 votos - 0,89%

Monica Benicio (PSOL) - 25.382 votos - 0,84%

Felipe Boró (PSD) - 24.190 votos - 0,80%

Zico (PSD) - 23.319 votos - 0,77%

Poubel (PL) - 21.379 votos - 0,70%

Marcio Santos (PV) - 21.122 votos - 0,70%

Vitor Hugo (MDB) - 20.660 votos - 0,68%

Tânia Bastos (REPUBLICANOS) - 20.424 votos - 0,67%

Talita Galhardo (PSDB) - 20.352 votos - 0,67%

Luiz Ramos Filho (PSD) - 20.237 votos - 0,67%

Welington Dias (PDT) - 20.147 votos - 0,66%

William Siri (PSOL) - 19.872 votos - 0,65%

Jorge Canella (UNIÃO) - 19.353 votos - 0,64%

Átila Nunes (PSD) - 19.191 votos - 0,63%

Inaldo Silva (REPUBLICANOS) - 19.116 votos - 0,63%

Willian Coelho (DC) - 18.777 votos - 0,62%

Flávio Valle (PSD) - 18.613 votos - 0,61%

Jair da Mendes Gomes (PRD) - 18.509 votos - 0,61%

Thais Ferreira (PSOL) - 17.206 votos - 0,57%

Tatiana Roque (PSB) - 16.957 votos - 0,56%

Renato Moura (MDB) - 16.278 votos - 0,54%

Marcos Dias (PODE) - 16.209 votos - 0,53%

Dr. Rogerio Amorim (PL) - 16.081 votos - 0,53%

Paulo Messina (PL) - 15.977 votos - 0,53%

Fabio Silva (PODE) - 15.846 votos - 0,52%

Pedro Duarte (NOVO) - 15.404 votos - 0,51%

Felipe Pires (PT) - 15.136 votos - 0,50%

Maíra do MST (PT) - 14.667 votos - 0,48%

Fernando Armelau (PL) - 14.415 votos - 0,48%

Rodrigo Vizeu (MDB) - 14.351 votos - 0,47%

Rafael Satiê (PL) - 13.582 votos - 0,45%

Gigi Castilho (REPUBLICANOS) - 13.492 votos - 0,44%

Leonel de Esquerda (PT) - 13.325 votos - 0,44%

Dr Gilberto (SOLIDARIEDADE) - 13.312 votos - 0,44%

Diego Faro (PL) - 12.675 votos - 0,42%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.