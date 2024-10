Ricardo Nunes vota ao lado da mulher e com o apoio de Tarcísio

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), votou por volta de 10h deste domingo (6) na escola estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, no Socorro, Zona Sul de São Paulo. Candidato a reeleição, o prefeito votou acompanhado da primeira-dama, Regina Nunes.

O que aconteceu

Nunes chegou a sua antiga escola mostrando que tem políticos de peso a seu lado. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (UB), e Mello Araujo (PL), vice na chapa de Nunes, o acompanharam no local. Nunes chamou Tarcísio de "grande amigo".



Em entrevista após o voto, ele reiterou a confiança na vitória. Nunes confirmou que deve acompanhar a apuração no Edifício Joelma, no Centro, a partir das 16h. O prédio abriga a sede do seu comitê de campanha.



O prefeito afirmou que o nível da eleição o decepcionou. "Eu queria muito nesse momento da minha vida discutir a cidade no período eleitoral", disse Nunes, lembrando as várias mentiras e agressões dessa campanha. "Que a gente possa ter nos próximos pleitos eleitorais uma situação que fortaleça a nossa democracia."



Nunes ainda brincou com a imagem que aparece na urna, e revelou seu voto para vereador. "A minha foto e a do Mello estão bonitas na urna", disse.