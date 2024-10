Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputarão 2º turno em SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disputará o segundo turno da eleição na capital paulista com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Com 99,52% das urnas apuradas, o emedebista tem 29,49% e o parlamentar, 29,06% dos votos válidos. Em terceiro lugar, ficou o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), com 28,14%. A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece em quarto, com 9,92%. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) tem 1,84% e a economista Marina Helena (Novo), 1,38%.