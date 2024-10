Nunes 'esquece' Bolsonaro e exalta Tarcísio em discurso: 'Grande irmão'

Do UOL, em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) "esqueceu" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e exaltou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em discurso após avançar ao 2º turno contra Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Nunes chamou o governador de São Paulo de "grande irmão". "O Tarcísio nos ajudou muito antes das eleições, tem sido um grande irmão, com parcerias com a prefeitura que nos possibilitaram avançar muito em uma harmonia entre equipes e de trabalho que foi de fundamental importância", afirmou o candidato do MDB.

O Tarcísio, além desse trabalho fundamental, também durante a campanha não mediu esforços. Isso é uma coisa que nunca vou esquecer na minha vida, essa atitude de parceria. Ricardo Nunes (MDB), em discurso após avançar ao 2º turno em São Paulo

Prefeito também citou Bolsonaro, mas com destaque menor que o dado a Tarcísio. A única vez que Nunes citou o ex-presidente foi quando ele elogiou o coronel Mello Araújo, indicado por Bolsonaro para ocupar a vaga de vice na chapa do prefeito.

Agradeço também ao coronel Mello Araújo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi uma pessoa que a vida inteira se dedicou à sociedade e tenho certeza que fiz um grande amigo. Ricardo Nunes (MDB)

Apoio no segundo turno. Nunes também antecipou que estratégia para o 2° turno é mostrar que parceria Nunes/Tarcísio é a que dá certo em São Paulo. Além disso, ele afirmou que que aceita apoio de Marçal, caso ele assim o declare. Ao ser questionado sobre a máxima de que "apoio não se nega", o prefeito apenas confirmou.

Tarcísio participou de várias agendas de campanha de Nunes, e Bolsonaro apareceu em vídeo em uma. Entre os compromissos que o governador foi estão caminhadas por comércios, encontros com empresários e entidades de classe e reuniões políticas. O ex-presidente, por outro lado, só participou virtualmente de uma —Bolsonaro também não gravou para o programa eleitoral de Nunes no 1º turno.

Nunes também destacou o legado de Bruno Covas (PSDB) e agradeceu o filho do ex-prefeito. "Agradeço também uma pessoa que não está fisicamente presente aqui. Estamos honrando seu legado, Bruno Covas", afirmou Nunes. Ao se referir ao filho do ex-prefeito, o candidato disse que "passamos por muita coisa juntos". Covas morreu em maio de 2021, vítima de câncer, e deixou a prefeitura com Nunes, que era seu vice.