Resultados de prefeitos nas Eleições 2024: siga em tempo real?

A apuração das Eleições 2024 começa neste domingo (6) às 17h, assim que as urnas forem fechadas. Os eleitores poderão acompanhar o processo de contagem dos votos para prefeito em tempo real pelo UOL, que fornecerá resultados parciais diretamente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), oferecendo uma visão detalhada de todas as cidades do país.

Como funciona a apuração? Antes do início da votação, o presidente da seção eleitoral, na presença dos mesários, liga a urna eletrônica e imprime a "zerésima", um relatório que identifica a urna e comprova que nenhum voto foi registrado, assegurando que o equipamento está zerado. Após o registro do último voto, o presidente da seção retira a memória da urna e grava os dados em uma mídia de resultado, um pendrive. Além disso, é impresso o Boletim de Urna (BU), que traz informações como: Data da eleição

Identificação do município, zona e seção eleitoral

Data e horário de encerramento da votação

Código de identificação da urna eletrônica

Número de eleitores aptos a votar

Número de eleitores que votaram

Quantidade de eleitores não identificados pela biometria

Resultado dos votos por candidato, legenda, além de brancos e nulos O BU é impresso em cinco vias e enviado, junto com a memória da urna, ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) em envelope lacrado. Os dados da urna são codificados e também ficam armazenados em um cartão de memória como backup. No TRE, os dados do cartão são lidos e os votos contabilizados. Os resultados finais são enviados ao Tribunal Regional Eleitoral. Como é feita a contagem de votos? No Brasil, existem dois sistemas de contagem: proporcional e majoritário. A votação majoritária é aplicada a cargos do executivo (presidente, governador, prefeito) e ao legislativo para o cargo de senador. Em 2024, os prefeitos serão eleitos por este sistema, no qual vence o candidato com mais votos. Já para os cargos legislativos, como vereador, a contagem é proporcional. Isso significa que os votos são contabilizados primeiro para as coligações ou partidos, que conquistam um número de cadeiras nos parlamentos. Para ser eleito, o candidato precisa obter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral e estar dentro das vagas obtidas por seu partido ou federação, de acordo com o quociente partidário. Neste ano, os vereadores serão escolhidos pelo sistema proporcional.