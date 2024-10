Repatriados do Líbano chegam ao Brasil e são recebidos por Lula

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã deste domingo (6) os 228 brasileiros que chegaram na Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, no voo da Força Aérea Brasileira que saiu do Líbano, em meio ao conflito no Oriente Médio.

"Espero que vocês encontrem no Brasil a felicidade que tiraram de vocês com esse bombardeio. E que a gente possa reconstruir a nossa vida em paz aqui no Brasil", declarou o petista aos repatriados.

Lula ressaltou que o "Brasil tem por volta de oito ou nove milhões de árabes e descendentes, a maioria libaneses" e é agradecido porque todos "ajudaram a construir a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil". "Vocês têm muita responsabilidade por aquilo que somos", acrescentou.

"O Brasil é generoso. Não tem contencioso com nenhum país porque a gente não deseja guerra. A guerra só destrói. Quando não perde a vida, perde escola, hospital, médico, uma série de coisas que trazem tranquilidade para a gente. O que constrói é a paz", completou.

O cônsul geral do Líbano em São Paulo, Rudy El Azzi, agradeceu a ação brasileira não apenas na missão Raízes do Cedro, mas por todo o apoio dado ao país.

Além dos passageiros a bordo, chegaram no voo três animais domésticos repatriados do Líbano. O voo priorizou mulheres, idosos e crianças, dez delas de colo.

Após o desembarque, o avião decolou novamente às 14h12 (horário de Brasília) para buscar mais um grupo de brasileiros no Líbano, informou a FAB, avisando que a aeronave fará uma escala em Lisboa para abastecer e seguirá para Beirute. A expectativa é que haja o resgate de 500 brasileiros por semana.

O governo brasileiro anunciou ainda que vai doar ao Líbano insumos estratégicos em saúde, em razão da emergência vivida pela população. (ANSA).

