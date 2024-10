'Muito satisfeitos', diz Ramagem sobre desempenho após derrota para Paes

Do UOL, no Rio

O candidato derrotado à Prefeitura do Rio Alexandre Ramagem (PL) afirmou, na noite deste domingo (6), ter ficado "muito satisfeito" com o desempenho de sua campanha.

Ramagem deu uma entrevista coletiva ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na casa do correligionário, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

O deputado avaliou que os pouco mais de 30% dos votos válidos que obteve seriam suficientes para ir ao segundo turno em outras capitais, mas que o baixo desempenho de outros adversários pesou na disputa com o prefeito reeleito Eduardo Paes (PSD).

Ramagem disse que o uso da máquina pública foi fundamental para a reeleição de Paes, mas destacou seu crescimento na reta final.

"Saímos de 2% e chegamos a mais de 30%. Lutamos contra uma máquina pública que atuou na eleição", destacou.

A coletiva também foi acompanhada por lideranças do PL no Rio e pelo vereador Carlos Bolsonaro, campeão de votos no pleito deste ano.