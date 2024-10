Presidente do partido de Marçal diz que divulgação de laudo falso foi um 'grande erro'

O presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, classificou como um "grande erro" a divulgação de um receituário médico falso por Pablo Marçal (PRTB), que associava Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas. Mesmo com o incidente, Avalanche avaliou que o PRTB saiu fortalecido desta eleição.

A declaração foi dada neste domingo, 6, após a apuração dos votos. Marçal ficou de fora do segundo turno por uma pequena diferença em relação a Boulos e Nunes. Avalanche falou à imprensa durante uma coletiva improvisada na zona oeste de São Paulo.

Segundo o presidente do partido, o PRTB desconhecia a existência do laudo falso e foi surpreendido com a publicação do documento. "Acho que quem o orientou a fazer isso cometeu um grande erro", afirmou Avalanche ao ser questionado sobre o assunto.

Na sexta-feira, 4, Marçal publicou em seu Instagram um receituário médico da clínica Mais Consultas vinculando Boulos ao consumo de cocaína. No entanto, o documento publicado era falso e contava com várias inconsistências. A falsidade do documento foi confirmada pela Polícia Civil de São Paulo.

Neste domingo, o proprietário da clínica envolvida divulgou uma nota negando qualquer participação na falsificação do receituário médico e esclarecendo que o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, nunca foi atendido em seu estabelecimento.

"Em respeito, e compromissado com a transparência do processo eleitoral, o Dr. Luiz Teixeira, de maneira intencional, aguardou o encerramento do horário de votação deste primeiro turno para se pronunciar publicamente e esclarecer que não possui qualquer envolvimento na elaboração do laudo médico referente ao Sr. Guilherme Castro Boulos", diz o texto enviado por seu advogado.