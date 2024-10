Veja a lista dos vereadores eleitos em Porto Alegre nas Eleições 2024

Porto Alegre (RS) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que representarão os moradores da cidade durante os próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores foram às urnas para definir os nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os números detalhados do pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País podem ser encontrados no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Porto Alegre (RS): veja os vereadores eleitos

Jesse Sangalli (PL) - 22.966 votos - 3,39%

Karen Santos (PSOL) - 20.207 votos - 2,98%

Comandante Nádia (PL) - 18.010 votos - 2,66%

Ramiro Rosario (NOVO) - 16.450 votos - 2,43%

Grazi Oliveira (PSOL) - 14.321 votos - 2,12%

Giovane BYL (PODE) - 12.115 votos - 1,79%

Pedro Ruas (PSOL) - 12.070 votos - 1,78%

Roberto Robaina (PSOL) - 10.033 votos - 1,48%

Moisés Barboza Maluco do Bem (PSDB) - 8.603 votos - 1,27%

Jonas Reis (PT) - 8.235 votos - 1,22%

Gilvani o Gringo (REPUBLICANOS) - 7.891 votos - 1,17%

Marcelo Bernardi (PSDB) - 7.759 votos - 1,15%

Tiago Albrecht (NOVO) - 7.615 votos - 1,12%

Alexandre Bublitz (PT) - 7.144 votos - 1,06%

Gilson Padeiro (PSDB) - 7.070 votos - 1,04%

Fernanda Barth (PL) - 7.063 votos - 1,04%

José Freitas (REPUBLICANOS) - 6.746 votos - 1,00%

Marcos Felipi (CIDADANIA) - 6.618 votos - 0,98%

Mariana Lescano (PP) - 6.389 votos - 0,94%

Claudia Araujo (PSD) - 6.321 votos - 0,93%

Marcio Bins Ely (PDT) - 6.296 votos - 0,93%

Psicóloga Tanise Sabino (MDB) - 6.270 votos - 0,93%

Juliana de Souza (PT) - 6.261 votos - 0,92%

Rafael Fleck (MDB) - 5.908 votos - 0,87%

Vera Armando (PP) - 5.693 votos - 0,84%

Mauro Pinheiro (PP) - 5.661 votos - 0,84%

Erick Dênil (PC do B) - 5.376 votos - 0,79%

Professor Vitorino (MDB) - 5.315 votos - 0,79%

Giovani Culau e Coletivo (PC do B) - 4.902 votos - 0,72%

Aldacir Oliboni (PT) - 4.869 votos - 0,72%

Natasha (PT) - 4.718 votos - 0,70%

Carlo Carotenuto (REPUBLICANOS) - 4.644 votos - 0,69%

Atena Psol (PSOL) - 4.260 votos - 0,63%

Hamilton Sossmeier (PODE) - 4.053 votos - 0,60%

Coronel Ustra (PL) - 2.669 votos - 0,39%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.